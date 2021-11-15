Горуна відреагував на звинувачення у порушеннях правил паркування

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо каратист Станіслав Горуна відреагував на нібито порушеннямним правил паркування.

Про це спортсмен розповів в коментарі Чемпіону.

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За словами Горуни, він не паркувався поруч з будівлею Кабінету Міністрів, а просто проходив поруч.

"Сказав тому чоловіку з камерою що він дурницями займається, бо обклеює авто рядових працівників, які припарковані на паркувальній розмітці!! А до "крутих" авто не підходить. Хоча саме вони жахливо припарковані і дійсно заважають проходу/проїзду", - відзначив Горуна.

Раніше, Горуна заявляв про бажання стати президентом України.