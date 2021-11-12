У Росії затримали брата Хабіба

Усман Нурмагомедов наїхав на поліцейського

Джерело - Чемпіон.

У Москві затримали двоюрідного брата колишнього чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Усмана.

Про це повідомляє Mash.

Подробнее на "Чемпионате": https://www.championat.com/boxing/news-4510505-istochnik-sk-vozbudil-delo-v-otnoshenii-usmana-nurmagomedova-naehavshego-na-policejskogo.html?utm_source=copypaste

Брат знаменитого російського бійця Хабіба Нурмагомедова було затримано в аеропорту Шереметьєво. Усмана звинувачують у наїзді на автомобілі на співробітника поліції на КПП Аеропорт у Каспійську. За попередньою інформацією, збитий поліцейський отримав забиті місця середнього ступеня тяжкості і перебуває в лікарні.

Останній бій Усман провів на турнірі Bellator 269 у Москві, здобувши перемогу над фінським бійцем Патріком Пієтілой. Поєдинок завершився перемогою Нурмагомедова задушливим прийомом у першому раунді.

Раніше, Роналду програв битву поглядів Хабібу.