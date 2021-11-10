Юнацька збірна України взяла реванш у Португалії

У першому поєдинку українці поступилися

Джерело - Чемпiон.

Збірна України U-19 з футзалу під керівництвом Віталія Одегова перемогла команду Португалії U-19 у другому виїзному контрольному поєдинку.

У рамках підготовки до основного раунду відбору Євро-2022 синьо-жовті у Португалії, в місті Ельвас, провели два спаринги проти місцевої команди. Днем раніше в першому матчі юнацька збірна України U-19 поступилася господарям майданчику (2:7). Цього разу підопічні Віталія Одегова взяли реванш у португальців (6:2).

Контрольний матч

10 листопада 2021 року

Португалія U-19 – Україна U-19 2:6 (0:4)

Голи: 0:1 - 5 Скибчик, 0:2 - 8 Малиновський, 0:3 - 12 Дичук, 0:4 - 20 Дичук, 1:4 - 32 Маседу, 2:4 - 35 Сантуш, 2:5 - 33 Дичук, 2:6 - 36 Сметаненко