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Юнацька збірна України взяла реванш у Португалії

Сьогодні 22:25 165 0
У першому поєдинку українці поступилися
Юнацька збірна України взяла реванш у Португалії

Джерело - Чемпiон.

Збірна України U-19 з футзалу під керівництвом Віталія Одегова перемогла команду Португалії U-19 у другому виїзному контрольному поєдинку.

У рамках підготовки до основного раунду відбору Євро-2022 синьо-жовті у Португалії, в місті Ельвас, провели два спаринги проти місцевої команди. Днем раніше в першому матчі юнацька збірна України U-19 поступилася господарям майданчику (2:7). Цього разу підопічні Віталія Одегова взяли реванш у португальців (6:2).

Контрольний матч

10 листопада 2021 року

Португалія U-19 – Україна U-19  2:6 (0:4)

Голи: 0:1 - 5 Скибчик, 0:2 - 8 Малиновський, 0:3 - 12 Дичук, 0:4 - 20 Дичук, 1:4 - 32 Маседу, 2:4 - 35 Сантуш, 2:5 - 33 Дичук, 2:6 - 36 Сметаненко 

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