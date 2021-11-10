Юракадемія стартувала з поразки в Кубку Виклику

Джерело - Чемпiон.
У Харкові в спортивному комплексі Національного юридичного університету відбувся перший матч 1/32 фіналу розіграшу європейського Кубку Виклику з волейболу серед чоловіків.
Місцева Юраакадемія поступилася австрійському клубу Амштеттен.
У складі переможців 20 очок набрав польський легіонер Якуб Кжижовский та 18 ще один поляк Патрік Напіорковський. У юристів найкращими на майданчику були Іван Кривобок – 26 очок і Андрій Левченко – 16.
Кубок Виклику з волейболу. Сезон 2021–2022. Чоловіки
1/32 фіналу. Перший матч
10 листопада
Юраакадемія (Україна) - Амштеттен (Австрія) 1:3 (22:23, 33:31, 23:25, 20:25)
Другий матч відбудеться в Австрії 17 листопада.