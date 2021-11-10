Юракадемія стартувала з поразки в Кубку Виклику

Матч тривав 4 сети

Джерело - Чемпiон.

У Харкові в спортивному комплексі Національного юридичного університету відбувся перший матч 1/32 фіналу розіграшу європейського Кубку Виклику з волейболу серед чоловіків.

Місцева Юраакадемія поступилася австрійському клубу Амштеттен.

У складі переможців 20 очок набрав польський легіонер Якуб Кжижовский та 18 ще один поляк Патрік Напіорковський. У юристів найкращими на майданчику були Іван Кривобок – 26 очок і Андрій Левченко – 16.

Кубок Виклику з волейболу. Сезон 2021–2022. Чоловіки

1/32 фіналу. Перший матч

10 листопада

Юраакадемія (Україна) - Амштеттен (Австрія) 1:3 (22:23, 33:31, 23:25, 20:25)

Другий матч відбудеться в Австрії 17 листопада.