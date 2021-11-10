Гран-прі Бразилії: Де дивитися онлайн етап Формули-1

Гонка відбудеться у неділю, 14 листопада

Джерело - Чемпіон.

На автодромі Жозе Карлуса Пачі у Сан-Паулу відбудеться один з етапів Формули-1 - Гран-прі Бразилії.

Гонка відбудеться у неділю, 14 листопада. Початок гонки о 19:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports.

Відзначимо, що гран-прі Бразилії було вперше проведено на автодромі Інтерлагус (попередня назва автодрому Жозе Карлуса Пачі) у 1972 році. Перше Гран-прі не було етапом чемпіонату світу в класі Формула-1, і лише наступного року воно було включене в офіційний календар.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Мексики.