Абраменко: Я краще ризикну перехворіти коронавірусом, ніж піду на ризик вакцинації

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко негативно ставиться до вакцинації.

Про це розповів сам спортсмен.

"Чи обов'язкова вакцинація для учасників Олімпіади? Примушують, так. Не хотілося б, але доводиться. Кажуть, що без вакцини не пустять. Хоча це дуже сильне обмеження прав людини. Взагалі, ходять чутки, що невакцинованих спортсменів хочуть уже не допускати до зборів. Я так розумію, що наступний контракт, який ми підписуватимемо навесні, вже не підписуватимуть, якщо ти невакцинований. Це цікаво.

Просто не знаєш, кого слухати, а кого ні. Наслухаєшся, що щеплення хтось зробив і одразу захворів чи ще щось. Думаєш: "А навіщо тоді ризикувати?". Я краще ризикну перехворіти, ніж піду на ризик вакцинації цілком здоровим. Це просто страшніше, як мені здається.

Так, зобов'язали. Хоча знаю, що на літній Олімпіаді в Токіо навіть вакцинованих змушували робити тест двічі на день. То навіщо це все? Може, я без щеплення просто робитиму ці два тести. Оце нелогічно. Я б зараз не вакцинувався, якби я мав вибір", – сказав Абраменко.