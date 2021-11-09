Став відомий склад збірної України на матчі з Іспанією

і поєдинки проти Іспанії відбудуться 15 - 16 листопада

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оприлюднив склад команди на товариські матчі в Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Важливо: Визначилась бригада арбітрів матчу Україна - Болгарія

Склад збірної України з футзалу:

Воротарі: Кирило Ципун, Юрій Савенко (обидва - Продексім); польові гравці: Сергій Малишко, Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Микола Микитюк, Ігор Корсун (усі - Продексім), Олександр Педяш, Сергій Журба, Ярослав Лебідь, Євген Сірий (усі - ХІТ​), Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Віталій Радевич (усі - Ураган")

Товариські поєдинки проти Іспанії відбудуться 15 - 16 листопада в містах Логроньо та Албельда-де-Ірегуа. Перший матч розпочнеться о 20.00 за Києвом, другий — о 19.30.

Перед вильотом до Іспанії команда проведе міні-збір у Броварах, який триватиме з 13-го по 15 листопада.