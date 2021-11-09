Амосов пояснив вибір між Bellator та UFC

Джерело - sport.ua.
Непереможений український боєць Ярослав Амосов пояснив перехід у Bellator.
"Пам'ятаю, що була якась пропозиція від UFC, але я чомусь зрозумів, що ставлення там до мене якесь несерйозне. А Bellator мені завжди подобався і хотілося битися там. В принципі, хотілося в Америці битися", – сказав Амосов.
28-річний Амосов – чемпіон Bellator у напівсередній вазі. Має 26 перемог і жодної поразки у змішаних єдиноборствах.
Нагадаємо, Амосов претендує на титул найкращого бійця MMA у світі.