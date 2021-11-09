 NAVI виграли PGL Major Stockholm із новими рекордами турніру | Кіберспорт | Champion.com.ua
Петраков: Петряк добре гратиме - буде у збірній України
Вчора 19:27 575
Президент Інгульця звернувся до Денисова: Ми знайдемо куди за кордон продати телепул
Вчора 20:24 1123
Петраков: Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається
Вчора 19:15 922
Школа беттінгу: про мотивацію команд і окремих спортсменів
Вчора 19:10 404 1
Петраков: Ми готуємося до гри року
Вчора 18:41 820
УПЛ назвала найкращого тренера 14 туру
Вчора 12:39 483
Шахаб - найкращий гравець 14 туру УПЛ
Вчора 12:29 405
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа
Вчора 11:54 1176
Форвард Ворскли: Шапаренко назвав мене "чорним"
Вчора 11:13 1844
Рейтинг ATP: Марченко втратив одну позицію
Вчора 10:43 7015
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Каррі першим у сезоні набрав 50 очок
Каррі першим у сезоні набрав 50 очок Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:24 67
Білодід продемонструвала майстерність на перекладині
Білодід продемонструвала майстерність на перекладині Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:15 192
Привіт із космосу: голкіпер Ванкувера здійснив дивовижний сейв
Привіт із космосу: голкіпер Ванкувера здійснив дивовижний сейв Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:53 252
На відпочинку у Дубаї: Білодід влаштувала битву купальників
На відпочинку у Дубаї: Білодід влаштувала битву купальників Віктор Слюсаренко
Вчора 22:21 1611
Після поразки у дербі: Ф'юрі хоче відвідати тренування Манчестер Юнайтед
Після поразки у дербі: Ф'юрі хоче відвідати тренування Манчестер Юнайтед Віктор Слюсаренко
Вчора 21:14 417
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа Андрій Твердохліб
Вчора 11:54 1176
Арбітр відправив у нокдаун футболіста прямо під час матчу у Франції
Арбітр відправив у нокдаун футболіста прямо під час матчу у Франції Віктор Слюсаренко
Вчора 11:04 1026
Чалханоглу потролив уболівальників Мілана після голу за Інтер у дербі
Чалханоглу потролив уболівальників Мілана після голу за Інтер у дербі Віктор Слюсаренко
Вчора 10:02 528
Капітан NaVi зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені мейджора
Капітан NaVi зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені мейджора Віктор Слюсаренко
Вчора 09:09 890
70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України
70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України Віктор Слюсаренко
Вчора 07:05 836
Що чекає Шевченка у Дженоа? Усе про клуб українця: контракт, склад, статистика у Серії А
Що чекає Шевченка у Дженоа? Усе про клуб українця: контракт, склад, статистика у Серії А Віктор Слюсаренко
07.11.2021 21:51 1430
Відео дня. Калитвинцев забив неймовірний гол у ворота Львова
Відео дня. Калитвинцев забив неймовірний гол у ворота Львова Андрій Твердохліб
07.11.2021 21:44 1621
Шевченко жодного разу не забивав у ворота Дженоа
Шевченко жодного разу не забивав у ворота Дженоа Віктор Слюсаренко
07.11.2021 18:56 779
Не футболіст. Старт сезону в аматорах: дуже брутальне дербі у Перекосах
Не футболіст. Старт сезону в аматорах: дуже брутальне дербі у Перекосах Віктор Слюсаренко
07.11.2021 17:18 688
Школа беттінгу: перша поразка і перший comeback
Школа беттінгу: перша поразка і перший comeback Harry BettMan
07.11.2021 14:32 887
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:28 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 12022 2
10:25 Футбол Хаві відмовив збірній Бразилії заради Барселони 92
10:24 Блог Каррі першим у сезоні набрав 50 очок 92
10:10 Теніс Відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA 182
09:55 Футбол Андерлехт готує траснфер нападника Зорі 206
09:41 Футбол Стала відома зарплата Шевченка у Дженоа 1069
09:25 Баскетбол Чикаго переграв Бруклін, перемоги Лейкерс та Голден Стейт. Результати матчів НБА 168
09:18 Кіберспорт NAVI виграли PGL Major Stockholm із новими рекордами турніру 185
09:15 Блог Білодід продемонструвала майстерність на перекладині 196
09:11 Баскетбол Сакраменто з Ленем поступився Фініксу 169
08:55 Бокс Захарєєв: Про профі поки що не думаю 194
08:53 Блог Привіт із космосу: голкіпер Ванкувера здійснив дивовижний сейв 259
08:41 Хокей Лос-Анджелес розгромив Торонто, Вашингтон обіграв Баффало. Результати матчів НХЛ 257
08:27 Футбол Збірна України розпочала підготовку до листопадових матчів 413
08:10 Теніс Світоліна пропустить підсумковий турнір WTA 607
8 Листопада 2021
23:59 Футбол Італія - Швейцарія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 401
23:51 Футбол Джеко може пропустити матч проти України 845
23:35 Футбол Галатасарай подав протест на результат матчу Ліги Європи проти російського Локомотива 1112
23:21 Футбол Дентіньйо попрощався із партнерами 1087
23:16 Футбол Андорра - Польща: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 321
23:07 Теніс Калініна вийшла у друге коло турніру в Лінці 587
22:53 Футбол Ротань: Дякую Петракову за те, що з розумінням поставився до нашого становища 887
22:44 Футбол Англія - Албанія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 376
22:41 Футбол Ріццолі уже в Києві - журналіст 1557
22:29 Футбол Альянс – Оболонь 3:2. Огляд матчу 397

NAVI виграли PGL Major Stockholm із новими рекордами турніру

Сьогодні 09:18 185 0
NAVI виграли PGL Major Stockholm із новими рекордами турніру

Джерело - Чемпіон.

У неділю у Стокгольмі завершився фінал головного кіберспортивного турніру року з дисципліни CS:GO. Вперше в історії Major виграла українська команда Natus Vincere, заробивши мільйон доларів призових. Хлопці не програли за весь турнір жодної карти, чого раніше не вдавалося нікому. Також український снайпер Олександр s1mple Костильов був визнаний найціннішим гравцем турніру.

"Я обіцяв собі, що залишусь у NAVI і виграю мейджор із ними. І ми це зробили. Багато хто в це не вірив і жартував із цього приводу, але тепер мейджор наш. Мейджор належить NAVI!", - заявив в інтерв'ю після перемоги s1mple.

У фінальному поєдинку NAVI обіграли G2 Esports. А загалом у ході чемпіонату NAVI зустрілися з усіма командами із топ-5 рейтингу HLTV. Трансляції деяких матчів подолали позначку мільйона глядачів, а фінал дивилися близько 2,5 мільйонів фанатів. Нагадаємо, партнером україномовної трансляції виступив перший легальний букмекер Parimatch Ukraine.

Попри те, що це перша перемога NAVI на турнірі, сенсаційною її не можна назвати. Це не порівняти з успіхом Team Spirit на The International з Dota 2. Natus Vincere впевнено йшли до чемпіонства і з самого початку були серед претендентів на перемогу. Команда останнім часом стала сильнішою і, вигравши PGL Major Stockholm, лише підтвердила свою силу.

Окремо варто згадати капітана Natus Vincere Кирила Boombl4 Михайлова. Після перемоги він під час церемонії нагородження на сцені Avicii Arena запропонував своїй дівчині LiQueen вийти за нього заміж. В інстаграмі дівчина відповіла йому згодою.

На цій події у світі кіберспорту не закінчуються. З 24 по 28 листопада відбудеться BLAST Premier: Fall Finals 2021 по CS:GO, який прийме Копенгаген. Партнером трансляції знову виступить найбільший кіберспортивний  букмекер Parimatch Ukraine. Вісім команд розіграють призовий фонд у розмірі 425 тисяч доларів та квоту на BLAST Premier: World Final 2021. Він, нагадаємо, пройде в середині грудня.

Коментарі ()