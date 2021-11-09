NAVI виграли PGL Major Stockholm із новими рекордами турніру

Джерело - Чемпіон.

У неділю у Стокгольмі завершився фінал головного кіберспортивного турніру року з дисципліни CS:GO. Вперше в історії Major виграла українська команда Natus Vincere, заробивши мільйон доларів призових. Хлопці не програли за весь турнір жодної карти, чого раніше не вдавалося нікому. Також український снайпер Олександр s1mple Костильов був визнаний найціннішим гравцем турніру.

"Я обіцяв собі, що залишусь у NAVI і виграю мейджор із ними. І ми це зробили. Багато хто в це не вірив і жартував із цього приводу, але тепер мейджор наш. Мейджор належить NAVI!", - заявив в інтерв'ю після перемоги s1mple.

У фінальному поєдинку NAVI обіграли G2 Esports. А загалом у ході чемпіонату NAVI зустрілися з усіма командами із топ-5 рейтингу HLTV. Трансляції деяких матчів подолали позначку мільйона глядачів, а фінал дивилися близько 2,5 мільйонів фанатів. Нагадаємо, партнером україномовної трансляції виступив перший легальний букмекер Parimatch Ukraine.

Попри те, що це перша перемога NAVI на турнірі, сенсаційною її не можна назвати. Це не порівняти з успіхом Team Spirit на The International з Dota 2. Natus Vincere впевнено йшли до чемпіонства і з самого початку були серед претендентів на перемогу. Команда останнім часом стала сильнішою і, вигравши PGL Major Stockholm, лише підтвердила свою силу.

Окремо варто згадати капітана Natus Vincere Кирила Boombl4 Михайлова. Після перемоги він під час церемонії нагородження на сцені Avicii Arena запропонував своїй дівчині LiQueen вийти за нього заміж. В інстаграмі дівчина відповіла йому згодою.

На цій події у світі кіберспорту не закінчуються. З 24 по 28 листопада відбудеться BLAST Premier: Fall Finals 2021 по CS:GO, який прийме Копенгаген. Партнером трансляції знову виступить найбільший кіберспортивний букмекер Parimatch Ukraine. Вісім команд розіграють призовий фонд у розмірі 425 тисяч доларів та квоту на BLAST Premier: World Final 2021. Він, нагадаємо, пройде в середині грудня.