У Росії померла 21-річна волейболістка

Волейболістка російського клубу Уфімочка-УГНТУ Алія Хамбікова померла у віці 21 року.

Про це повідомляє пресслужба волейбольного клубу Урал.

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Повідомляється, що Хамбікова, вихованка казанської волейбольної школи, страждала через хворобу, але яку конкретно – не уточнюється. Смерть не пов'язана з COVID-19. Дівчина виступала за Уфімочку, фарм-клуб Уралу з Уфи, з 2019 року та грала на позиції блокуючої.

У заяві клубу сказано: "Для нас це великий шок, дуже велика втрата. Алія була чудовою людиною, життєрадісна. У команді у неї з усіма були чудові стосунки. Складно описати подію словами.

В останній місяць у неї виявили поширене тяжке захворювання. Ми вирішили не афішувати його. Алія пропускала останній тур, лежала у лікарні. На жаль, все пішло за найгіршим сценарієм. Ще раз висловлюємо співчуття, це велика втрата".