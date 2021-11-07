Через українську мову вбили чемпіона з джиу-джитсу

Джерело - Чемпiон.

У Кирилівці, що на Запоріжжі, ножем у серце вбили 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколу Балабатька.

Про це повідомив батько спортсмена.

Він розповів, що у його сина виник конфлікт з чоловіком, який є родом з тимчасово окупованого Росією Луганська.

Нападник був у стані алкогольного сп'яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською мовою. Чоловік запропонував співрозмовнику вийти на вулицю і хлопець погодився, оскільки був чемпіоном з джиу-джитсу та мав упевненість у своїх силах. Однак від удару ножем ухилитися не зміг.

На жаль, невідомий поцілив хлопцю просто у серце. Микола вхопився за серце та впав на землю. Правоохоронці, які прибули на місце події, намагалися допомогти йому до приїзду лікарів, але хлопець помер.