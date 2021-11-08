Зеленський відзначив перемогу NAVI на турнірі PGL Major Stockholm

Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський привітав команду NAVI з перемогою на турнірі у Стокгольмі.
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"Десятиліттями наші кіберспортсмени завойовують титули, вирізняючи Україну на світовій мапі. Учорашній день не став винятком. Український клуб NatusVincere вперше у своїй історії переміг на Major-турнірі з CS:GO. Черговий успіх, що надихає багатьох!", - відзначив Зеленський.
Нагадаємо, NAVI виграла чемпіонат, здобувши у фіналі перемогу над eu G2 Esports з рахунком 2:0.