Зеленський відзначив перемогу NAVI на турнірі PGL Major Stockholm

Команда заробила 1 млн доларів

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський привітав команду NAVI з перемогою на турнірі у Стокгольмі.

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"Десятиліттями наші кіберспортсмени завойовують титули, вирізняючи Україну на світовій мапі. Учорашній день не став винятком. Український клуб NatusVincere вперше у своїй історії переміг на Major-турнірі з CS:GO. Черговий успіх, що надихає багатьох!", - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, NAVI виграла чемпіонат, здобувши у фіналі перемогу над eu G2 Esports з рахунком 2:0.