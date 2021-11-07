Гейджи переміг Чендлера рішенням суддів. Результати UFC 268

Роуз Намаюнас перемогла Вейлі Чжан

Джерело - Чемпіон.

У Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбувся турнір UFС 268.

У головній події Камару Усман здобув перемогу над Колбі Ковінгтоном і захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.

Інші результати:

Роуз Намаюнас (12-4) перемогла Вейлі Чжан (21-3) роздільним рішенням суддів (47:48, 48:47, 49:46) та захистила титул у мінімальній вазі.

Френкі Едгар (23-10-1) програв Марлону Вере (18-7-1) нокаутом у третьому раунді.

Шейн Бургос (14-3) переміг Біллі Куарантілло (16-4) одноголосним рішенням суддів (29:28, 29:28, 29:28).

Джастін Гейджі (23-3) переміг Майкла Чендлера (22-7) одноголосним рішенням суддів (29:28, 29:28, 30:27).

Нагадаємо, Альварес нокаутував Планта.