Гейджи переміг Чендлера рішенням суддів. Результати UFC 268

Джерело - Чемпіон.
У Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбувся турнір UFС 268.
У головній події Камару Усман здобув перемогу над Колбі Ковінгтоном і захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.
Інші результати:
Роуз Намаюнас (12-4) перемогла Вейлі Чжан (21-3) роздільним рішенням суддів (47:48, 48:47, 49:46) та захистила титул у мінімальній вазі.
Френкі Едгар (23-10-1) програв Марлону Вере (18-7-1) нокаутом у третьому раунді.
Шейн Бургос (14-3) переміг Біллі Куарантілло (16-4) одноголосним рішенням суддів (29:28, 29:28, 29:28).
Джастін Гейджі (23-3) переміг Майкла Чендлера (22-7) одноголосним рішенням суддів (29:28, 29:28, 30:27).
Нагадаємо, Альварес нокаутував Планта.