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На вихідних пройде фінал найбільшого турніру з CS:GO

Сьогодні 14:09 89 0
На вихідних пройде фінал найбільшого турніру з CS:GO

Джерело - Чемпіон.

Вже цього тижня, 7 листопада, у Стокгольмі відбудеться фінал головного кіберспортивного турніру року з дисципліни CS:GO - PGL Major Stockholm із призовим фондом два мільйони доларів, а також очками BLAST Premier та ESL Pro Tour.

Згідно з розкладом, у суботу пройдуть півфіналу турніру, а найкращі команди зустрінуться у вирішальному матчі вже у неділю. Нагадаємо, партнером україномовної та російськомовної трансляцій виступає найбільший кіберспортивний букмекер Parimatch.

Заключний чвертьфінал відбудеться у п'ятницю, у ньому Natus Vincere побореться з Team Vitality. Нещодавно це було дуже непередбачуване протистояння, але Natus Vincere стали потужнішими і тепер є головними претендентами на титул чемпіонів. А s1mple цілком може стати найкращим гравцем світу. NAVI на мейджорі не програли жодної карти і поки що складно сказати, чи зможуть французи нав'язати їм боротьбу. Так, Team Vitality піднялися в ТОП-3, але й на мейджорі, і до цього турніру чергували успіхи з поразками.

PGL Major Stockholm вже подарував нашим уболівальникам кілька приємних результатів. Зокрема, вперше з 2016 року до плей-офф мейджора з CS:GO потрапили три колективи з СНД (Natus Vincere, Gambit Esports та Virtus.pro). Минулого разу це траплялося на ESL One Cologne 2016.

Entropiq теж могли опинитися у плей-офф, але у вирішальному матчі поступилися Team Vitality. При цьому екскапітан Natus Vincere Данило Zeus Тесленко відзначив Entropiq у твіттері: “Хотів похвалити цих хлопців та їхні виступи. Ви молодці мужички”.

Без сумнівів, на нас чекають дуже спекотні матчі у ці вихідні. Та й поєдинок чвертьфінал у п'ятницю ввечері також варто подивитися. Одним словом, вривайтеся у трансляції та вболівайте за свої улюблені команди!

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