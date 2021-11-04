Волейболістки Прометея вийшли у Лігу чемпіонів

Волейболістки Прометея вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон України СК Прометей вперше у своїй історії пробитися до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації українки швейцарський клуб Вітеос.

Таким чином, Прометей уперше в історії пройшов у групу волейбольної Ліги чемпіонів. І став першим представником України за 23 роки, що взагалі зіграє на цій стадії.

Востаннє українські команди грали у Лізі чемпіонів ще у 1998 році - тоді в основний раунд пройшов черкаський Круг. Загалом Прометей став лише четвертою командою, яка змогла пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Фінал кваліфікації, 4 листопада

Прометей - Вітеос 3:1 (22:25, 25:16, 25:20, 25:13)

(Перший матч – 3:0)

Раніше, Прометей переміг Вітеос у першому матчі фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів.