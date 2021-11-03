Україна прийме юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду

Джерело - ukrinform.ua.
Україна прийматиме юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду.
Про це повідомив президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов.
"Ми були готові приймати найкращих юних стрибунів з усього світу ще у грудні 2020 року, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи у наше життя і паралізувала спорт на довгі місяці. Я радий, що починаючи з 2017 року, Київ постійно виборює право бути господарем найпрестижніших турнірів зі стрибків у воду і ми проводимо їх на найвищому рівні, про це свідчать відгуки і міжнародних федерацій, спортсменів та тренерів. Впевнений, що і в таких складних епідеміологічних умовах цьогоріч все буде якнайкраще", - розповів Лисов.
Головною ареною турніру стане Центр спорту Ліко.
Участь у змаганнях, які відбудуться з 2 по 9 грудня 2021 року, вже підтвердили 30 країн.
Нагадаємо, 15-річний Середа посів шосте місце у фіналі Олімпіади.