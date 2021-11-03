Україна прийме юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду

Україна прийматиме юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду.

Про це повідомив президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов.

"Ми були готові приймати найкращих юних стрибунів з усього світу ще у грудні 2020 року, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи у наше життя і паралізувала спорт на довгі місяці. Я радий, що починаючи з 2017 року, Київ постійно виборює право бути господарем найпрестижніших турнірів зі стрибків у воду і ми проводимо їх на найвищому рівні, про це свідчать відгуки і міжнародних федерацій, спортсменів та тренерів. Впевнений, що і в таких складних епідеміологічних умовах цьогоріч все буде якнайкраще", - розповів Лисов.