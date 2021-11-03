Ураган дізнався суперників у еліт-раунді Ліги чемпіонів з футзалу

Джерело - uefa.com.
У Ньоні відбулося жеребкування елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу.
Ураган з Івано-Франківська зіграє проти команд: Бенфіка (Португалія), Леванте (Іспанія), Холодаш (Угорщина).
Елітний раунд футзальної Ліги чемпіонів відбудеться з 30 листопада до 5 грудня.
Четверо переможців груп вийдуть у фінальний турнір, який пройде на майданчику одного із учасників. Його матчі відбудуться 28/29 квітня та 30 квітня / 1 травня.
Елітний раунд. Підсумки жеребкування
Група A: Кайрат (Казахстан), Аньєр-Вільнев (Франція), Вітен (Білорусь), Тюмень (Росія)
Група B: Спортінг (Португалія), Сінара (Росія), Олміссум (Хорватія), Ховокубо (Нідерланди)
Група C: Барса (Іспанія), Пльзень (Чехія), Халле-Гоїк (Бельгія), Добовець (Словенія)
Група D: Бенфіка (Португалія), Леванте (Іспанія), Халадаш (Угорщина), Ураган (Україна)
Нагадаємо, Ураган достроково вийшов у еліт-раунд ЛЧ.