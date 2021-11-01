На Кіровоградщині у ДТП загинули тренер з карате та його вихованці

Джерело - Чемпіон.

У смертельній ДТП у ніч на 1 листопада, яка сталася на ділянці траси Кривий Ріг - Кропивницький, загинули суддя, тренер з карате та його вихованці.

Про це повідомляє Національна Федерація Кіокушинкай Карате України.

Список загиблих:

- 16-річний суддя Данило Перець;

- тренер ДЮСШ №2 Руслан Миколайович Тодорашко;

- 12-річна Анастасія Улітко;

- 11-річний Артем Куропятник.

Спортсмени поверталися із Вінниці з чемпіонату України з карате.

Від удару легкове авто перевернулося на дах. Тіла загиблих рятувальники діставали із машини за допомогою спецтехніки.