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На Кіровоградщині у ДТП загинули тренер з карате та його вихованці

Сьогодні 18:01 217 0
На Кіровоградщині у ДТП загинули тренер з карате та його вихованці
#ДТП

Джерело - Чемпіон.

У смертельній ДТП у ніч на 1 листопада, яка сталася на ділянці траси Кривий Ріг - Кропивницький, загинули суддя, тренер з карате та його вихованці.

Про це повідомляє Національна Федерація Кіокушинкай Карате України.

Список загиблих:

- 16-річний суддя Данило Перець;

- тренер ДЮСШ №2 Руслан Миколайович Тодорашко;

- 12-річна Анастасія Улітко;

- 11-річний Артем Куропятник.

Спортсмени поверталися із Вінниці з чемпіонату України з карате.

Від удару легкове авто перевернулося на дах. Тіла загиблих рятувальники діставали із машини за допомогою спецтехніки.

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