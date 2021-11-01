На Кіровоградщині у ДТП загинули тренер з карате та його вихованці

Джерело - Чемпіон.
У смертельній ДТП у ніч на 1 листопада, яка сталася на ділянці траси Кривий Ріг - Кропивницький, загинули суддя, тренер з карате та його вихованці.
Про це повідомляє Національна Федерація Кіокушинкай Карате України.
Список загиблих:
- 16-річний суддя Данило Перець;
- тренер ДЮСШ №2 Руслан Миколайович Тодорашко;
- 12-річна Анастасія Улітко;
- 11-річний Артем Куропятник.
Спортсмени поверталися із Вінниці з чемпіонату України з карате.
Від удару легкове авто перевернулося на дах. Тіла загиблих рятувальники діставали із машини за допомогою спецтехніки.