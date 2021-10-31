Джерело - Чемпіон.

Завершилася фінальна серія Кубку України з бейсболу 2021 року.

Старша бейсбольна команда Кропивницького BioTexCom-КНТУ виграла всі три матчі з АТМою-1991 (Київська область).

Перші два матчі на попередніх вихідних відбувалися на полі команди АТМА-1991 (Київська область). Тоді кропивницькі бейсболісти виграли обидва перші матчі Фіналу Кубку 2021 року – 14:0, 11:0.

У Кропивницькому на цих вихідних BioTexCom-КНТУ з рахунком 4:1 переграв команду АТМА-1991 та здобув Кубок України.

Кубок України з бейсболу

Фінал

23-30 жовтня

BioTexCom-КНТУ (Кропивницький) - АТМА-1991 (Київська область) 14:0, 11:0, 4:1