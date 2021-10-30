Джерело - Чемпіон.
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere здобула дві перемоги в рамках стадії Легенд на PGL Major Stockholm 2021 з CS:GO.
"Народженні перемагати" здолали Heroic з рахунком 16:11 та Virtus.Pro з рахунком 16:4.
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Завтра, 31 жовтня, NAVI зіграють у матчі за вихід до плей-оф турніру.
Призовий фонд PGL Major Stockholm складає 2 млн доларів.
Нагадаємо, Team Spirit із двома українцями став чемпіоном The International 10.