 NAVI здобули дві перемоги на старті PGL Major Stockholm 2021 | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Українська команда NAVI здобула дві перемоги на старті PGL Major Stockholm 2021

Вчора 23:28 173 0
"Народженні перемагати" переграли Heroic та Virtus.Pro
Українська команда NAVI здобула дві перемоги на старті PGL Major Stockholm 2021
#NAVI

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere здобула дві перемоги в рамках стадії Легенд на PGL Major Stockholm 2021 з CS:GO.

"Народженні перемагати" здолали Heroic з рахунком 16:11 та Virtus.Pro з рахунком 16:4.

  АктуальноУ Стокгольмі відбувається найбільший турнір по CS:GO

Завтра, 31 жовтня, NAVI зіграють у матчі за вихід до плей-оф турніру.

Призовий фонд PGL Major Stockholm складає 2 млн доларів.

Нагадаємо, Team Spirit із двома українцями став чемпіоном The International 10.

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