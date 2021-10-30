Російського призера чемпіонату світу спіймали на вживанні допінгу

Черговий російський спортсмен попався на допінгу

Міжнародна спілка триатлону (World Triathlon) наклала на російського спортсмена Олександра Брюханкова трирічну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє World Triathlon

Допінг-проба, взята у Брюханкова під час змагального контролю на чемпіонаті Європи в Кітцбюелі (Австрія) 19 червня, дала позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (ЕПО).

Відзначається, що спортсмен має право зробити запит на перегляд проби "Б" і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

У середині серпня World Triathlon повідомив, що росіянин Ігор Полянський склав позитивний тест на допінг. Зазначалося, що у допінг-пробі спортсмена виявили також рекомбінантний еритропоетин. А наприкінці серпня було усунуто Володимира Турбаєвського.

Раніше, російський учасник Олімпійських ігор здав позитивний допінг-тест.