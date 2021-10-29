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Як бігати на стадіоні: основні правила

Сьогодні 15:06 123 0
Як бігати на стадіоні: основні правила

Джерело - healthy-habits.

Неважливо, новачок ви чи профі, легкоатлетичний стадіон – зручний об’єкт для бігу на відкритому повітрі. Але тільки в тому випадку, якщо ви дотримуєтеся правил безпеки.

Узагальнив оновні провила сайт healthy-habits.

Тренування на стадіоні спочатку можуть вас лякати, особливо якщо ви добре пам’ятаєте, як нудно було бігати по колу в шкільні роки. Проте біг на треку – хороший спосіб попрацювати над швидкістю і витривалістю, а також стати впевненішим в своїй формі і силах. Неважливо, чи збираєтеся ви битися за призові місця на майбутньому змаганні або просто хочете поліпшити особистий рекорд, тренування на стадіоні стануть для вас зручним і ефективним помічником у досягненні мети.

Правильно підбирайте довжину відрізків

Довжина кола стандартного легкоатлетичного стадіону по доріжці під номером 1 (звертайте увагу на нумерацію) дорівнює 400 метрам. Коло по кожній наступній доріжці буде трохи довшим. Бувають і нестандартні стадіони, на яких доріжка коротше. В такому випадку вам доведеться прийняти це до відома і перерахувати свої відрізки.

Знання відстаней на треку допоможе вам спланувати тренування

Раптом хто не знає:

100 метрів Це довжина кожної прямої стадіону (у кола дві прямих і два віражу).

200 метрів Половина кола стандартного стадіону.

400 метрів Повне коло на стадіоні.

600 метрів Один повний круг і ще половина.

800 метрів Два повних кола по стадіону.

1000 метрів Два з половиною кола по стадіону.

1600 метрів Чотири повних кола по стадіону.

Вибирайте доріжку, що відповідає вашій меті

Мова тут не про довжину доріжок, а про те, що є певна ієрархія: дві внутрішні доріжки призначені для швидкісного бігу, тобто по них потрібно бігати швидко. В ідеалі відрізки на швидкості потрібно проходити по доріжці під номером 1, але якщо водночас на ній тренується хтось інший, обігнати його можна по другій доріжці. А ось зупинятися, йти пішки, розминатися, заминатися, бігти спокійно по першій і другій доріжках не варто – якщо ви не хочете бути випадково збитим кандидатом в майстри спорту. Використовуйте для пробіжки і кроку зовнішні доріжки.

Бігайте в потрібному напрямку

На стадіонах потрібно бігати проти годинникової стрілки, якщо правилами не встановлено інше. Звичайно, в цьому є і мінуси: якщо бігати тільки в одну сторону по колу, тіло отримує нерівномірне навантаження. Не випадково на довгих змаганнях з бігу, наприклад на добу, учасників розгортають кожну годину. З іншого боку, це дозволяє уникати зіткнень між бігунами.

Не стійте на доріжці

Трек – місце все-таки небезпечне. Тому готуйтеся до тренування ретельно: зав’язуйте шнурки і налаштовуйте гаджети в стороні від доріжки.

Обганяйте справа

За правилами обганяти інших бігунів потрібно справа, якщо ви бігаєте проти годинникової стрілки (і зліва в разі якщо всі біжать за годинниковою).

Дотримання цих основних правил важливо для безпеки всіх стадіоні.

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