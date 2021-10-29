 Анонс головних кіберспортивних подій листопада | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Анонс головних кіберспортивних подій листопада

Сьогодні 10:56 96 0
Анонс головних кіберспортивних подій листопада

Джерело - Чемпіон.

Попри похолодання та наближення зими, у світі кіберспорту стає все гарячіше. Програма турнірів у листопаді досить насичена та не дозволить нудьгувати нікому. Ми зібрали три основні події, які пройдуть останніми днями осені та за якими уважно стежитимуть мільйони фанатів.

PGL Major Stockholm 2021

Головний кіберспортивний турнір року з дисципліни CS:GO стартував ще 26 жовтня, але вирішальні поєдинки відбудуться 4-7 листопада. Нагадаємо, що це перші офлайн змагання такого рівня за півтора року. Призовий фонд PGL Major Stockholm 2021 – два мільйони доларів, а також очки BLAST Premier та ESL Pro Tour. Партнером україномовної та російськомовної трансляцій виступає найбільший кіберспортивний букмекер Parimatch.

UESF Ukrainian Championship 2021

Буде на що подивитись і в Україні. 21 листопада відбудеться фінал чемпіонату України з CS:GO, що проходить під егідою Федерації кіберспорту України (UESF) за підтримки Parimatch Ukraine. Місцем проведення вирішальних поєдинків стане WePlay Esports Arena. За призовий фонд змагатимуться Akuma та SESTRI. Переможець отримає 200 тисяч гривень, фіналіст – удвічі менше.

BLAST PREMIER FALL FINALS

Завершить місяць BLAST Premier: Fall Finals 2021 за CS:GO, який прийме Копенгаген з 24 по 28 листопада. Вісім команд розіграють призовий фонд у розмірі 425 тисяч доларів та квоту на BLAST Premier: World Final 2021. Він, нагадаємо, пройде в середині грудня.

З кожним роком кіберспорт стає все популярнішим і вже на рівних конкурує з традиційними видами спорту. Якщо хочеш більше дізнатися про кіберспорт і стати частиною цього чудового світу, тобі допоможе Академія Parimatch.

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