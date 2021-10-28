Ураган з труднощами переграв Араз у Лізі чемпіонів

Забитих голів першому таймі вистачило для перемоги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 жовтня, в Івано-Франківську стартував основний раунд Ліги чемпіонів з футзалу у шостій групі (Шлях B).

У першому матчі Юнайтед Галац (Румунія) поступився команді Лічені (Косово) - 4:6.

У другому матчі чемпіон України Ураган протистояв Аразу (Азербайджан). Ураган завдяки голам Шведа та Фаренюка на перерву пішов за рахунку 2:0. У другому таймі гості ризикнули та у середині тайму грали з 5-им польовим. І гравцям Араза вдалося один гол відіграти. Відзначимо, гравці Урагану у цьому матчі не реалізували чимало створених моментів, особливо не щастило Абакшину, який втратив сім моментів. Та все ж Ураган втримав переможний рахунок.

Команди поборються за єдину путівку до еліт-раунду. 29 та 31 жовтня відбудуться матчі 2-3 турів групи 6.

Ліга чемпіонів

Група 6

1 тур, 28 жовтня

Ураган (Україна) - Араз (Азербайджан) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Швед, 2:0 - 16 Фаренюк, 2:1 - 30 Човдаров

Юнайтед Галац (Румунія) - Лічені (Косово) 4:6 (2:3)

Розклад матчів шостої групи:

29 жовтня

15:00. Араз (Азербайджан) - Юнайтед Галац (Румунія)

19:00. Ураган (Україна) - Лічені (Косово)

31 жовтня

15:00. Лічені (Косово) - Араз (Азербайджан)

19:00. Ураган (Україна) - Юнайтед Галац (Румунія)