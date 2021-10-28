Ураган з труднощами переграв Араз у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 жовтня, в Івано-Франківську стартував основний раунд Ліги чемпіонів з футзалу у шостій групі (Шлях B).
У першому матчі Юнайтед Галац (Румунія) поступився команді Лічені (Косово) - 4:6.
У другому матчі чемпіон України Ураган протистояв Аразу (Азербайджан). Ураган завдяки голам Шведа та Фаренюка на перерву пішов за рахунку 2:0. У другому таймі гості ризикнули та у середині тайму грали з 5-им польовим. І гравцям Араза вдалося один гол відіграти. Відзначимо, гравці Урагану у цьому матчі не реалізували чимало створених моментів, особливо не щастило Абакшину, який втратив сім моментів. Та все ж Ураган втримав переможний рахунок.
Команди поборються за єдину путівку до еліт-раунду. 29 та 31 жовтня відбудуться матчі 2-3 турів групи 6.
Ураган (Україна) - Араз (Азербайджан) 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Швед, 2:0 - 16 Фаренюк, 2:1 - 30 Човдаров
Юнайтед Галац (Румунія) - Лічені (Косово) 4:6 (2:3)
Розклад матчів шостої групи:
29 жовтня
15:00. Араз (Азербайджан) - Юнайтед Галац (Румунія)
19:00. Ураган (Україна) - Лічені (Косово)
31 жовтня
15:00. Лічені (Косово) - Араз (Азербайджан)
19:00. Ураган (Україна) - Юнайтед Галац (Румунія)