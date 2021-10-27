Ураган прийме в Івано-Франківську матчі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
28 жовтня в Івано-Франківську стартує основний раунд Ліги чемпіонів з футзалу.
Матчі шостої групи (Шлях B) відбудуться в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Господарем змагань виступає український Ураган, суперниками якого будуть Юнайтед Галац (Румунія), Лічені (Косово) і Араз (Азербайджан). Команди поборються за єдину путівку до еліт-раунду.
Розклад матчів шостої групи:
28 жовтня
15:00. Юнайтед Галац (Румунія) - Лічені (Косово)
19:00. Ураган (Україна) - Араз (Азербайджан)
29 жовтня
15:00. Араз (Азербайджан) - Юнайтед Галац (Румунія)
19:00. Ураган (Україна) - Лічені (Косово)
31 жовтня
15:00. Лічені (Косово) - Араз (Азербайджан)
19:00. Ураган (Україна) - Юнайтед Галац (Румунія)