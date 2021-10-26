ЧС з художної гімнастики відбудеться з 27 по 31 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Збірна Болгарії знялася з чемпіонату світу з художньої гімнастики, який відбуватиметься з 27 по 31 жовтня у японському Кітакюсю.

Про це повідомляє міжнародна федерація гімнастики.

"На жаль, олімпійські чемпіонки з Болгарії знялися з чемпіонату світу в Кітакюсю, який відбудеться цього тижня", – йдеться у повідомленні FIG.

На Олімпіаді-2020 Болгарія виграла золото у групових вправах.

Раніше збірна Ізраїлю та олімпійська чемпіонка у багатоборстві Ліною Ашрам також відмовилися від участі у турнірі.