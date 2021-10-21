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У FIFA 22 тимчасово забанили понад 30 тис гравців

Сьогодні 19:16 259 0
Розробники тимчасово заблокували понад 30 тисяч профілів
У FIFA 22 тимчасово забанили понад 30 тис гравців
#FIFA 22, #EA Sports

Джерело - 24tv.ua.

EA Sports відреагувала на новий спосіб шахрайства у FIFA 22.

Про це повідомляє 24tv.ua.

Декілька днів тому геймери знайшли глітч, що дозволяв виходити з по суті програних поєдинків режиму FUT Champions (FUT Champions – змагальний режим у FIFA 22 Ultimate Team в якому щовихідних гравці борються за престижні нагороди у рамках 20 матчів. Чим більше перемог здобуто – тим кращі винагороди очікують геймера) без жодних наслідків чи зарахування поразки. Відео в якому було описано як ним користуватися швидко стало вірусним у Тiktok та набрало мільйони переглядів, а недолугі гравці стрімголов кинулись випробовувати цей метод у грі.

Реакція розробників була доволі швидкою і за кілька днів вони зуміли видалити з гри подібну можливість. Проте на цьому їхня боротьба проти шахрайства не скінчилася.

Річ у тому, що завдяки цьому способу велика кількість гравців завершили FUT Champions з рахунком 20:0 та здобули найкращі винагороди з можливих. Окрім великих сум золотих монет, геймери, що шахраювали також отримали чимало хороших карток гравців. Через це віртуальний ринок гри буквально обвалився – окремі картки почали стрімко знецінюватися, що ще більше обурило чесних геймерів, які втрачали кошти через цю ситуацію.

EA Sports вирішили покарати шахраїв та вибрали для цього неоднозначний спосіб. Замість того, щоб забрати нагороди, розробники вирішили заблокувати "розумників" на 7 днів, а за результатами слідства їх набралося чимало – понад 30 тисяч.

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