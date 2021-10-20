Українець, який грає за збірну Росії, попався на допінгу

Волейболіста отримав 9 місяців дискваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Російський волейболіст Дмитро Мусерський дискваліфікований на 9 місяців через провалений допінг-тест, який він здав у 2013 році.

Про це повідомляє пресслужба японського клубу Санторі, за який виступає гравець.

Дискваліфікація спортсмена буде тривати з 5 квітня 2021 року по 4 січня 2022 року.

Мусерський у складі збірної Росії став олімпійським чемпіоном 2012 року, а також виграв Кубок світу - 2011, чемпіонат Європи - 2013, Лігу націй - 2018 і Світову лігу у 2011 і в 2013 роках.

Відзначимо, що волейболіст народився у Макіївці та захищав кольори юніорської збірної України. Наприкінці 2006 року змінив спортивне громадянство з українського на російське.