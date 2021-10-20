 Збірна України відмовилась їхати на чемпіонат Європи-2021 у Росію | Плавання | Champion.com.ua
Динамо мінімально поступилось Барселоні у Лізі чемпіонів
Сьогодні 21:36 719
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Баварія: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:45 1184
Київ-Баскет переміг Хапоель у Кубку Європи ФІБА
Сьогодні 21:43 74
Ліга чемпіонів. Манчестер Юнайтед - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:42 1090
Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо 1:0. Як це було
Сьогодні 21:35 14059
Прометей здобув другу поспіль розгромну перемогу у Єврокубку ФІБА
Сьогодні 21:26 119
Барселона - Динамо: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 20:34 2769
Луческу назвав склад Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Барселони
Сьогодні 18:38 1321
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Сьогодні 16:44 10624
Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії
Сьогодні 15:50 490 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:37 159
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:23 258
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:29 421 1
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:44 10613
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:58 1876
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Сьогодні 11:49 1183
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:08 370
Джеймс встановив історичний рекорд НБА у стартовому матчі сезону
Джеймс встановив історичний рекорд НБА у стартовому матчі сезону Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:04 390
Динамо провело тренування на Камп Ноу
Динамо провело тренування на Камп Ноу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:04 328
Шахтар та Динамо ще не забивали на груповій стадії Ліги чемпіонів
Шахтар та Динамо ще не забивали на груповій стадії Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:57 437
Динамо лише один раз перемагало Барселону в Іспанії
Динамо лише один раз перемагало Барселону в Іспанії Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:48 771
Барселона представила проєкт реконструкції Камп Ноу
Барселона представила проєкт реконструкції Камп Ноу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:06 504
Бензема свого досягнув: Шахтар пропустив п'ятий гол від Реала
Бензема свого досягнув: Шахтар пропустив п'ятий гол від Реала Віктор Слюсаренко
Вчора 23:52 463
Реал громить Шахтар: нестримний Вінісіус асистував Родріго
Реал громить Шахтар: нестримний Вінісіус асистував Родріго Віктор Слюсаренко
Вчора 23:44 474
Неймовірний прохід: Вінісіус познущався над захисниками Шахтаря
Неймовірний прохід: Вінісіус познущався над захисниками Шахтаря Віктор Слюсаренко
Вчора 23:18 1698
Невдале вкидання ауту гірниками: Шахтар пропустив другий гол у матчі з Реалом
Невдале вкидання ауту гірниками: Шахтар пропустив другий гол у матчі з Реалом Віктор Слюсаренко
Вчора 23:13 400
Реал вийшов вперед у матчі з Шахтарем завдяки автоголу українця
Реал вийшов вперед у матчі з Шахтарем завдяки автоголу українця Віктор Слюсаренко
Вчора 22:47 759
Син легенди Шахтаря забив неймовірний гол у Другій лізі
Син легенди Шахтаря забив неймовірний гол у Другій лізі Віктор Слюсаренко
Вчора 20:18 1148
Під час футбольного матчу у США почалася стрілянина
Під час футбольного матчу у США почалася стрілянина Віктор Слюсаренко
Вчора 19:23 602
Найбезглуздіше вилучення року. Голкіпер накинувся на свого ж гравця
Найбезглуздіше вилучення року. Голкіпер накинувся на свого ж гравця Віктор Слюсаренко
Вчора 18:39 1198
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Зальцбург обіграв Вольфсбург у 3 турі Ліги чемпіонів 28
21:45 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Бенфіка - Баварія: онлайн-трансляція. LIVE 1184
21:43 Баскетбол Київ-Баскет переміг Хапоель у Кубку Європи ФІБА 74
21:42 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Манчестер Юнайтед - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE 1090
21:36 Футбол Динамо мінімально поступилось Барселоні у Лізі чемпіонів 719
21:35 Футбол Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо 1:0. Як це було 14059
21:26 Баскетбол Прометей здобув другу поспіль розгромну перемогу у Єврокубку ФІБА 119
21:24 Футбол Спартак - Лестер 3:4. Огляд матчу 175
21:11 Футбол Піке зрівнявся з легендою Реала за кількістю голів у Лізі чемпіонів 196
21:00 Футбол Маліновський - у запасі Аталанти на матч із Манчестер Юнайтед 193
20:41 Футбол Оболонь - Краматорськ 0:1. Огляд матчу 157
20:37 Блог ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги 161
20:34 Футбол Барселона - Динамо: відео голів і огляд матчу 2769
20:29 Футбол ФІФА підтвердила про намір проводити чемпіонат світу кожні 2 роки 284
20:25 Пряма трансляція Ліга 1. Марсель - ПСЖ: онлайн-трансляція. LIVE 119
20:23 Блог Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо 269
20:14 Плавання Збірна України відмовилась їхати на чемпіонат Європи-2021 у Росію 645
19:54 Футбол Баварія - Гоффенгайм: Де дивитися матч Бундесліги 149
19:51 Футбол Марченко поступився Міллмену на Кубку Кремля 196
19:48 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE 9235
19:36 Футбол Лестер у Москві обіграв Спартак у 3 турі Ліги Європи 344
19:29 Блог Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком 423 1
19:24 Футбол Оболонь поступилась Краматорську у 9 турі Першої ліги 211
19:09 Футбол Барселона U-19 - Динамо U-19 0:0. Огляд матчу 500
18:58 Футбол Болонья - Мілан: Де дивитися матч Серії А 201

Збірна України відмовилась їхати на чемпіонат Європи-2021 у Росію

Сьогодні 20:14 645 0
Національна команда Україна пропустить чемпіонат Європи з плавання.
Збірна України відмовилась їхати на чемпіонат Європи-2021 у Росію
Фото - gettyimages
#Романчук

Джерело - suspilne.media.

На початку листопада у російському місті Казань відбудеться чемпіонат Європи з плавання на короткій воді.

На початку жовтня 2-разовий олімпійський призер Токіо-2020 Михайло Романчук та півфіналіст Олімпіади-2020 Владислав Бухов повідомили федерацію плавання України, що не будуть брати участі в чемпіонаті Європи. Зрештою, федерація вирішила взагалі відмовитися від поїздки в Росію на турнір.

"Ми планували брати участь у цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тих [спортсменів], які можуть боротись за медалі. Планувалось, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов. Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причини відмовився він участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухов

Чому такою обмеженою командою? Бо державний бюджет не фінансує виступи, які проводяться в Росії. Тому [фінансується] за рахунок федерації задля того, аби вони [українські плавці] змогли взяти участь у чемпіонаті Європи, аби лунав гімн України і піднімався прапор у разі високих місць

"Ми не втрачаємо ніяких очок, ніяких преференцій у цьому чемпіонаті немає. Але якби були медалі, для України це було б дуже добре. Також на початку грудня буде чемпіонат світу в Абу-Дабі. Ці змагання проходять майже одночасно і готуватись до них – це непросто. Тим більше після Олімпійських ігор. Тут уже накладається проблема формування календаря міжнародних заходів. Тому через комплекс цих причин Тренерська рада, особисті тренери й самі спортсмени вирішили сконцентруватись на чомусь одному та не їхати в Росію саме на цей чемпіонат", - розповів президент Федерації плавання України Андрій Власков.

Чемпіонат Європи-2021 на короткій воді відбудеться з 2 по 7 листопада 2021 року.

Коментарі ()