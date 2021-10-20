Збірна України відмовилась їхати на чемпіонат Європи-2021 у Росію

На початку листопада у російському місті Казань відбудеться чемпіонат Європи з плавання на короткій воді.

На початку жовтня 2-разовий олімпійський призер Токіо-2020 Михайло Романчук та півфіналіст Олімпіади-2020 Владислав Бухов повідомили федерацію плавання України, що не будуть брати участі в чемпіонаті Європи. Зрештою, федерація вирішила взагалі відмовитися від поїздки в Росію на турнір.

"Ми планували брати участь у цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тих [спортсменів], які можуть боротись за медалі. Планувалось, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов. Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причини відмовився він участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухов

Чому такою обмеженою командою? Бо державний бюджет не фінансує виступи, які проводяться в Росії. Тому [фінансується] за рахунок федерації задля того, аби вони [українські плавці] змогли взяти участь у чемпіонаті Європи, аби лунав гімн України і піднімався прапор у разі високих місць

"Ми не втрачаємо ніяких очок, ніяких преференцій у цьому чемпіонаті немає. Але якби були медалі, для України це було б дуже добре. Також на початку грудня буде чемпіонат світу в Абу-Дабі. Ці змагання проходять майже одночасно і готуватись до них – це непросто. Тим більше після Олімпійських ігор. Тут уже накладається проблема формування календаря міжнародних заходів. Тому через комплекс цих причин Тренерська рада, особисті тренери й самі спортсмени вирішили сконцентруватись на чомусь одному та не їхати в Росію саме на цей чемпіонат", - розповів президент Федерації плавання України Андрій Власков.