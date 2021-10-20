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Україна прийме матчі кваліфікації жіночого Євро-2022

Сьогодні 17:47 120 0
Україна прийме матчі кваліфікації жіночого Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Вже 21 жовтня у Львові стартує основний раунд кваліфікації жіночого Євро-2022, який стане другим в історії.

Окрім нашої команди боротися за єдину путівку на чемпіонат Європи будуть також збірні Фінляндії, Чехії та Бельгії. Всі матчі пройдуть у спорткомплексі Боско-Арена, який відкрили минулого місяця.

Напередодні кваліфікації Асоціація футзалу України, титульним спонсором якої є Parimatch Ukraine, організувала для нашої команди два спаринги з Португалією, срібним призером Євро-2019. Нагадаємо, що саме цій збірній ми програли півфінальний матч на минулому чемпіонаті Європи (1:5). На жаль, результати контрольних матчів теж були не на нашу користь (1:8, 0:4).

Втім, це була лише підготовка до відбору на Євро і висновки по тих іграм робити не варто. Збірна України є одним із претендентів на вихід до фінальної частини чемпіонату Європи, вона грає вдома, тож підтримка вболівальників має ще більше збільшити шанси команди.

Розклад матчів збірної України, які транслюватиме XSPORT:

21.10. 19:00 Чехія - Україна

22.10. 19:00 Україна - Бельгія

24.10. 17:00 Україна - Фінляндія

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