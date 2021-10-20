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Бійцям UFC, які вакцинувалися Супутником V, заборонили битися у США

Сьогодні 16:43 75 0
У США не визнають російську вакцину
Бійцям UFC, які вакцинувалися Супутником V, заборонили битися у США
#UFC

Джерело - espreso.tv.

UFC допускатиме до своїх американських турнірів лише бійців, які зробили щеплення від коронавірусу схваленими ВООЗ та США вакцинами.

Про це повідомляє BJPenn.  

UFC  поінформував бійців з інших країн, що з 8 листопада їх не пустять до США, якщо вони не будуть повністю вакциновані. 

З цієї дати іноземні громадяни, які подорожують до США, зобов'язані пройти повну вакцинацію. Також вони мають перед вильотом до США надати негативний тест на COVID-19, зроблений протягом трьох днів до посадки на рейс.

Бійцям необхідно вакцинуватися однією з семи вакцин, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Сполученими Штатами. Російська вакцина "Супутник V", не входить в цей список.

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