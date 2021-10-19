Дві українки вийшли у фінали чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Українки показали найкращий результат за останні 15 років

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики розпочався з двох днів кваліфікації у жіночих змаганнях. За їхніми підсумками визначилися усі учасниці фіналів в особистому багатоборстві та на окремих снарядах (вільні вправи, колода, опорний стрибок та різновисокі бруси).

Жіноча збірна України відправилася на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики у складі Анастасії Бачинської, Єлизавети Губарєвої, Яни Федорової та Валерії Осіпової. У багатоборстві виступили дві - Бачинська та Губарєва.

Двоє українок - Бачинська та Губарєва подолали кваліфікацію, посівши дев'яте та 15-е місця відповідно. Найкращий результат Бачинської у кваліфікації особистого багатоборства - у вільних вправах: 10-е місце з оцінкою 13.100. А ось Губарєва показала найвищий результат у вправах на колоді - 20-е місце з оцінкою 12.633.

Вихід двох українських гімнасток у фінал особистого багатоборства на чемпіонаті світу - найкращий результат за останні 15 років. Востаннє це вдавалося Аліні Козич та Дарії Згобі, які подолали кваліфікацію на світовій першості зі спортивної гімнастики у 2006 році.