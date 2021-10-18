Збірна України дізналася суперників на Євро-2022

Стали відомі суперники збірної України

У Нідерландах відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футзалу.

Збірна Україна потрапила до групи з Нідерландами, переможця протистояння Білорусь/Сербія та чинних чемпіонів світу та Європи - Португалії.

Євро-2022 з футзалу. Результати жеребкування

Група A: Нідерланди, Білорусь/Сербія, Україна, Португалія

Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія

Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія

Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина

Матч-відкриття відбудеться за участю України та Нідерландів. Усі поєдинки групового етапу збірна України зіграє в Амстердамі.

Календар матчів України на Євро-2022 з футзалу

19 січня 2022 року. Нідерланди - Україна

23 січня 2022 року. Білорусь / Сербія - Україна

28 січня 2022 року. Україна - Португалія