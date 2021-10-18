Збірна України дізналася суперників на Євро-2022

Джерело - suspilne.media.
У Нідерландах відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футзалу.
Збірна Україна потрапила до групи з Нідерландами, переможця протистояння Білорусь/Сербія та чинних чемпіонів світу та Європи - Португалії.
Євро-2022 з футзалу. Результати жеребкування
Група A: Нідерланди, Білорусь/Сербія, Україна, Португалія
Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія
Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія
Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина
Матч-відкриття відбудеться за участю України та Нідерландів. Усі поєдинки групового етапу збірна України зіграє в Амстердамі.
Календар матчів України на Євро-2022 з футзалу
19 січня 2022 року. Нідерланди - Україна
23 січня 2022 року. Білорусь / Сербія - Україна
28 січня 2022 року. Україна - Португалія