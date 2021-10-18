СК Прометей та Хімік здобули перемоги. Результати матчів жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.
Полісся-ШВСМ-ЖДУ (Житомир) - СК Прометей (Слобожанське) 0:3 (12:25, 14:25, 13:25)
Галичанка-ЗУНУ (Тернопіль) - Аланта (Дніпро) 0:3 (10:25, 12:25, 18:25)
СК Прометей - Галичанка-ЗУНУ 3:0 (25:9, 25:11, 25:11)
Аланта - Полісся-ШВСМ-ЖДУ 3:1 (25:15, 18:25, 25:13, 25:17)
Южний
Добродій-Медуніверситет-ШВСМ (Вінниця) - Регіна-МЕГУ-ОШВСМ (Рівне) 3:0 (25:13, 25:17, 25:15)
Хімік (Южний) - Волинь-Університет-ОДЮСШ (Луцьк) 3:0 (25:22, 25:18, 25:15)
Волинь-Університет-ОДЮСШ - Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 2:3 (25:22, 18:25, 23:25, 25:14, 12:15)
Регіна-МЕГУ-ОШВСМ - Хімік 0:3 (11:25, 18:25, 21:25)
Запоріжжя
Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ (Запоріжжя) - Полтавчанка-ПНПУ (Полтава) 3:0 (25:14, 25:20, 25:12)
Турнірна таблиця: