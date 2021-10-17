Галичанка знову обіграла Годонін у Єврокубку ЄГФ

Джерело - Чемпіон.
Галичанка у другому матчі 1/32 фіналу Єврокубку ЄГФ знову обіграла чеський ГК Годонін.
Матч завершився перемогою українського клубу з рахунком 26:16.
Таким чином Галичанка вийшла до наступної стадії Єврокубка ЄГФ. Матчі 3-го раунду Єврокубка відбудеться у листопаді.
Жіночий Єврокубок ЄГФ
1/32 фіналу, 17 жовтня
Галичанка - Годонін 26:16 (14:8)
Галичанка: Гуменюк, Салтанюк, Марія Поляк, Дьяченко, Шипляк (2), Голинська, Максимейко, Маркевич (3), Головко (1), Прокопяк (5), Мартинюк (1), Овчаренко (3), Коновалова (4), Козак (2), Мелекесцева, Дмитришин (5).
Годонін: Жичова, Рехузова, Івічікова, Ястрабова, Дрекслерова (2), Смейова, Циган (2), Ядамікова (2), Калинова (4), Крейчікова (5), Новакова, Вішновска, Коларікова, Малецька (1).