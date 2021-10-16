Галичанка розгромила Годонін у Єврокубку ЄГФ

Впевнена перемога українок

Джерело - Чемпіон.

Галичанка у першому матчі 1/32 фіналу Єврокубку ЄГФ обіграла чеський ГК Годонін.

Матч завершився перемогою українського клубу з рахунком 22:11.

Зустріч-відповідь відбудеться у неділю, 17 жовтня. Відзначимо, що за домовленістю сторін обидва матчі команди зіграють у Львові.

Жіночий Єврокубок ЄГФ

1/32 фіналу, 16 жовтня

Годонін - Галичанка 11:22 (5:11)

Годонін: Жічова, Рехузова, Івічікова, Ястрабова, Дрекслерова, Смейова, Циган, Ядамікова, Калинова, Крейчікова, Новакова, Вишньовська, Коларікова, Малецька.

Галичанка: Гуменюк, Салтанюк, Марина Поляк, Дьяченко, Шипляк, Голинська, Маркевич, Головко, Прокопяк, Мартинюк, Овчаренко, Коновалова, Козак, Мелекесцева, Дмитришин, Татьяна Поляк.