Parimatch Ukraine став генеральним партнером трансляції The International 10 в Ocean Plaza

Джерело - Чемпіон.

Федерація кіберспорту України (UESF) проведе трансляцію турніру The International 10 по Dota 2. Генеральний партнер трансляції - найбільший кіберспортивний букмекер Parimatch Ukraine. Також партнерами заходу виступлять Artline і Hator.

Івент пройде в неділю 17 жовтня в Ocean Plaza (Антоновича, 176), початок о 10:00. Всі гості зможуть взяти участь в турнірі 1х1 по Dota 2, зіграти в кікер (настільний футбол), перевірити свою координацію на баланс борді та, звичайно ж, взяти участь в розіграші крутих призів.

Сам фінал The International 10 відбудеться в Бухаресті. Нагадаємо, що призовий фонд турніру понад $ 40 млн. Переможець же отримає $18,2 млн.