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Українські олімпійці і паралімпійці отримали призові

Сьогодні 19:55 208 0
Мінфін відзвітував про виплати для спортсменів
Українські олімпійці і паралімпійці отримали призові
Фото Getty Images
#Олімпіада, #Паралімпіада

Джерело - mof.gov.ua.

Міністерство фінансів України у повному обсязі були проведені виплати на користь призерів літніх Олімпійських та Паралімпійських Ігор, що відбулися в Токіо.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Всього на призові було витрачено 565,3 мільйона гривень. Олімпійці та паралімпійці отримали однакові виплати за нагороди.

За золоту медаль спортсмен отримав 125 тисяч доларів, за срібло - 80 тисяч, а за бронзу - 55 тисяч.

Крім того, були зроблені виплати спортсменам, які зайняли 4-6 місця, а також тренерам цих атлетів. Окремо на це виділено 6,4 мільйона гривень.

На Олімпіаді Україна завоювала 19 медалей (1 золота, 6 срібних і 12 бронзових), а ось на Паралімпіаді збірна була серед лідерів і привезла додому 98 медалей (24 - 47 - 27).

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