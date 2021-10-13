22-річна українська призерка Олімпіади-2020 завершила кар'єру

Призерка Олімпійських Ігор-2020 з артистичного плавання Аліна Шинкаренко вирішила завершити професійну кар'єру.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я закінчила свою професійну спортивну кар'єру, на прекрасній ноті - завоюванні олімпійської медалі.

Хочу сказати величезне дякую всім, хто допоміг прийти до цього: тренерам, дівчатам, масажистам, лікарям, рідним та близьким, які підтримували у важкі хвилини. Велика подяка.

Чому так рано? А чого тягнути... Комплект медалей з чемпіонату світу і Європи є. Олімпійська медаль, яка була мрією з дитинства, - здійснилася. Рано чи пізно це доведеться зробити, і йти шукати себе далі, створювати сім'ю, діточок", - зазначила Шинкаренко.