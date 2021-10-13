BLAST Premier Fall Showdown. Вирішальна битва за фінал

Джерело - Чемпіон.

12 жовтня стартували матчі BLAST Premier Fall Showdown (CS: GO) з призовим фондом $162,5 тис. Партнером російськомовної трансляції виступає провідний кіберспортивний букмекер Parimatch Ukraine. Нагадаємо, що всього в змаганні беруть участь 16 команд. Дві найсильніші отримають квоти на BLAST Premier: Fall Finals 2021, який пройде в кінці листопада в Данії в форматі LAN.

Єдиний представник СНД Virtus.pro зіграє в стартовому матчі з Movistar Riders. Аналітики Parimatch дають Virtus.pro солідні 70% на перемогу. Команди зустрінуться 14 жовтня і фанатам кіберспорту точно варто побачити трансляцію цього матчу, він обіцяє бути цікавим.

Втім, по-своєму цікаві всі поєдинки цієї стадії. BLAST Premier Fall Showdown 2021 триватиме до 17 жовтня і ми побачимо чимало цікавих і видовищних матчів. Не забуваємо, що це останній шанс для команд відібратися у фінал осінньої серії турнірів BLAST на півмільйона доларів. Так що, буде спекотно.