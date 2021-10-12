У Києві стартував чемпіонат України зі стрибків у воду

Церемонія відкриття відбулася 11 жовтня

З 11 до 16 жовтня у Київському спорткомплексі Ліко триває новий сезон відкритого чемпіонату України зі стрибків у воду серед вікових груп А (2002-2004 р.н.) і В (2005-2006 р.н.).

Про це повідомляє UA.

За результатами змагання буде сформовано збірну команду України, яка представлятиме Україну на Юнацькому чемпіонаті світу зі стрибків у воду. Він відбудеться з 2 до 9 грудня 2021 року у Києві.

Участь у чемпіонаті беруть близько 80 спортсменів віком до 19 років з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Луганської, Львівської, Харківської областей та міста Києва, а також гості з Німеччини.

Всього на турнірі буде розіграно 22 комплекти нагород у таких видах програми:

синхронні стрибки з вишки серед юнаків і дівчат;

командні змагання;

індивідуальні змагання на трампліні та вишці у групах А і В.

У змаганнях беруть участь лідери української збірної: чемпіон Європи Олексій Середа; медалістка нинішньої континентальної першості Ксенія Байло; чемпіон і призер юнацького чемпіонату Європи Данило Коновалов; чемпіон і призер юнацького чемпіонату Богдан Чижовський; чемпіон і призер юнацького чемпіонату Кирило Болюха; медаліст серії Гран-прі Владислав Климко; медаліст серії Гран-прі Данило Аванесов.

Церемонія відкриття відбулася 11 жовтня.