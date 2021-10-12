У Б'єрген знайшли заборонений препарат під час ЧС-2017

Легендарна норвезька лижниця Маріт Б'єрген у своїй біографічній книзі Серце переможця розповіла про те, що під час чемпіонату світу 2017 року Лахті провалила допінг-тест, і про те, як їй вдалося уникнути дискваліфікації.

Про це повідомляє NRK.

В її сечі була виявлена заборонена речовина 19-норандростерон. Найчастіше вона потрапляє в організм спортсменів в результаті застосування забороненого препарату нандролону.

Однак Б'єрген разом зі своїм лікарем пояснили присутність забороненої речовини в організмі застосуванням препарату Primolut-N, який лижниця використовувала для корекції менструального циклу.

Міжнародна лижна федерація (FIS) пояснення Б'єрген прийняла, і справа була закрита, ставши надбанням громадськості лише через чотири з половиною роки.

Маріт Б'єрген є найуспішнішою лижницею в історії. За свою кар'єру вона рекордні 8 разів ставала олімпійською чемпіонкою і 18 разів - чемпіонкою світу. Також Б'єрген є 4-разовою володаркою Кубка світу і переможницею Тур де Скі-2015. Свою кар'єру завершила навесні 2018 року.