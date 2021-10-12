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Українець Анікєєв виграв чемпіонат Європи з шашок

Сьогодні 12:41 255 0
Українець Анікєєв виграв чемпіонат Європи з шашок

Джерело - СКУ.

Українці взяли повний комплект медалей на чемпіонаті Європи з шашок-100.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Міжнародний гросмейстер Юрій Анікєєв виграв "золото". Він набрав 14 очок і випередив спортсмена з Нідерландів Яна Гронендейка. "Бронзу" завоював ще один українець – Артем Іванов.

"Срібло" до скарбнички збірної України принесла на чемпіонаті Європи Ольга Балтажі. Вона була другою в жіночому турнірі із бліцу. Це друга срібна медаль Ольги на нинішньому чемпіонаті.

Вікторія Мотричко також успішно виступила у бліці і до останнього туру була серед лідерів. Ризикнувши зіграти на перемогу в останньому турі, вона поступилася майбутній чемпіонці Айгуль Ідрісовій з Росії. У результаті – 6 місце серед 32 учасниць чемпіонату Європи.

Однак, в активі Вікторії на цьому чемпіонаті "золото" в турнірі зі швидких шашок та "срібло" у командних змаганнях.

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