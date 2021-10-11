У Києві відбудеться Гран-прі Ліги кулачних боїв Mahatch

Джерело - Чемпіон.

Після грандіозного бою Берінчика та Лобова у Палаці Спорту, кулачні бої знову готові збирати глядачів. Уже 17 жовтня в столичному Freedom Hall відбудеться черговий івент ліги кулачних боїв Mahatch — 1/4 гран-прі.

На вас чекають продовження зіткнень між кращими бійцями організації, гості із сонячного Казахстану, а також бій між першим володарем чемпіонського поясу організації "Hardcore Fighting Championship" — Абубакаром Сулеймановим проти триразового чемпіона України з К1 і гаранта видовищних поєдинків — Козловця Тихона.

Протистояння в рамках гран-прі набирає обертів і на вас чекають поєдинки чвертьфіналістів, які зустрінуться аби виявити сильнішого та стати ближчими на крок до головного призу - Toyota Camry.