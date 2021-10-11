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Українець виграв чемпіонат Європи з шашок

Сьогодні 17:39 170 0
Успішно виступили на європейських змаганнях
Українець виграв чемпіонат Європи з шашок
#Анікеєв

Джерело - Чемпіон.

Завершального дня чемпіонату Європи з шашок-100 в Італії українці взяли повний комплект медалей у змаганнях із бліцу.

Про це повідомляє Федерація шашок України.

Міжнародний гросмейстер Юрій Анікеєв виграв золото. Він набрав 14 очок і випередив спортсмена з Нідерландів Яна Гронендейка. Бронзу завоював ще один українець - Артем Іванов, повідомив Укрінформу віцепрезидент Федерації шашок України Леонід Бройтман.

Срібло до скарбнички збірної України принесла у понеділок на чемпіонаті Європи Ольга Балтажі. Вона була другою в жіночому турнірі із бліцу. Це друга срібна медаль Ольги на нинішньому чемпіонаті. 

Вікторія Мотричко також успішно виступила у бліці і до останнього туру була серед лідерів. Ризикнувши зіграти на перемогу в останньому турі, вона поступилася майбутній чемпіонці Айгуль Ідрісовій з Росії. у результаті - 6-е місце серед 32-х учасниць чемпіонату Європи.

В активі Вікторії на цьому чемпіонаті золото в турнірі зі швидких шашок та срібло у командних змаганнях.

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