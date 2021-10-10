Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи 4 відбору на Чемпіонат Європи-2022 з гандболу серед жіночих команд збірна України вдома поступилася Франції.
Українки зазнали поразки з рахунком 25:28. Нагадаємо, що у першому турі Україна здолала Хорватію.
У наступному турі, 2 березня 2022 року, українки вдома зіграють зі збірною Чехії.
Відбір на Євро-2022
Жінки
Кваліфікація
Група 4
2 тур, 10 жовтня
Україна - Франція 25:28 (15:16)
Україна: Гладун, Балог, Дмитришин, Дябло, Маркевич, Прокопяк, Поляк, Мелекесцева, Воловник, Савчин, Смбатян, Стрюкова, Стельмах, Глібко, Левченко, Коновалова.
Франція: Глосер, Габріель, Аханда, Ноканді, Тубланк, Валентіні, Луссурс, Каттара, Ніакате, Серсіен, Горачек, Кподар, Жаке, Фоппа, Вотьє, Граньє.