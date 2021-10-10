Боттас виграв Гран-прі Туреччини

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 жовтня, на автодромі Стамбул-парк відбувся Гран-прі Туреччини Формули-1.
Перемогу за підсумками гонки здобув пілот Мерседес Валттері Боттас. Другим став представник Ред Булл Макс Ферстаппен, а замкнув трійку його напарник по команді Серхіо Перес.
Варто відзначити, щоГамільтон після Гран-прі Туреччини втратив лідерство в загальному заліку пілотів Формули-1 і тепер відстає від Ферстаппена на шість балів.
1. Валттері Боттас (Мерседес) - 58 кіл
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +14,584
3. Серхіо Перес (Ред Булл) +33,471
4. Шарль Леклер (Феррарі) +37,814
5. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +41,812
6. П'єр Гасли (Альфа Таурі) +44,292
7. Ландо Норріс (Макларен) +47,213
8. Карлос Сайнс (Феррарі) +51,526
9. Ланс Стролла (Астон Мартін) +1.22,018
10. Естебан Вікон (Альпін) +1 коло
11. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло
12. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло
13. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло
14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло
15. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло
16. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло
17. Ніколас Латіфа (Вільямс) +1 коло
18. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло
19. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола
20. Нікіта Мазепін (Хаас) +2 кола
Наступний етап Формули-1 відбудеться 24 жовтня в США.