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Боттас виграв Гран-прі Туреччини

Сьогодні 19:09 196 0
Ферстаппен і Перес заїхали на подіум гонки
Боттас виграв Гран-прі Туреччини
Фото Getty Images
#Боттас, #Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 жовтня, на автодромі Стамбул-парк відбувся Гран-прі Туреччини Формули-1.

Перемогу за підсумками гонки здобув пілот Мерседес Валттері Боттас. Другим став представник Ред Булл Макс Ферстаппен, а замкнув трійку його напарник по команді Серхіо Перес.

Варто відзначити, щоГамільтон після Гран-прі Туреччини втратив лідерство в загальному заліку пілотів Формули-1 і тепер відстає від Ферстаппена на шість балів.

Формула 1. Гран-прі Туреччини
10 жовтня

1. Валттері Боттас (Мерседес) - 58 кіл

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +14,584

3. Серхіо Перес (Ред Булл) +33,471

4. Шарль Леклер (Феррарі) +37,814

5. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +41,812

6. П'єр Гасли (Альфа Таурі) +44,292

7. Ландо Норріс (Макларен) +47,213

8. Карлос Сайнс (Феррарі) +51,526

9. Ланс Стролла (Астон Мартін) +1.22,018

10. Естебан Вікон (Альпін) +1 коло

11. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло

12. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло

13. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло

14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло

15. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло

16. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло

17. Ніколас Латіфа (Вільямс) +1 коло

18. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло

19. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола

20. Нікіта Мазепін (Хаас) +2 кола

Наступний етап Формули-1 відбудеться 24 жовтня в США.

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