Українець поки не думає про підготовку до Ігор в Парижі

Джерело - Xsport.

Дворазовий призер Олімпіади в Токіо Михайло Романчук зараз не думає про Олімпіаду, адже ще три роки до змагань.

Про це заявив сам плавець.

"Звичайно, у мене є мета виграти золото. Але як буде складатися життя далі - не знаю. Дуже багато стартів, дуже багато молодих спортсменів підростає. Я про Олімпіаду в Токіо почав думати за два місяці, а тут ще три роки до Парижа. Ще дуже рано про нього думати. До Парижа у мене досить відповідальних змагань. І вже після них буде Париж", - зазначив Романчук.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Романчук виграв срібло в запливі 1500 метрів і завоював бронзу в плаванні на дистанції 800 метрів.