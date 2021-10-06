Новини бігу подкасті Пейсмейкери

Джерело - Чемпiон.

Про нові рекорди в добовому бігу, неймовірні челенджі та фейли легкоатлетів. Світові рекордсмени співають і продають свій одяг.

Усе це і навіть більше - у новому епізоді подкасту Пейсмейкери.