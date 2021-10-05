Французький спортсмен помер під час ультрамарафону в Сахарі

Джерело - Чемпiон.

4 жовтня в Сахарі проводився ультрамарафон Marathon des Sables на дистанції в 250 км, під час якого загинув французький бігун.

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Про це повідомляє пресслужба змагань.

Відзначається, що французький спортсмен 50-річного віку відчув дискомфорт під час забігу, на що моментально відреагували організатори, натиснувши кнопку SOS для виклику медичної бригади. Медики прибули на місце події через кілька хвилин, після чого 45 хвилин намагалися реанімувати потерпілого. Після проведення медичної допомоги, лікарі констатували смерть спортсмена.

Організаторами заходу було прийнято рішення не розголошувати ім'я спортсмена через повагу до родини загиблого. Співробітники змагань не зупинили гонку і відновили забіг.